Slachtoffer vallende tak daagt Zutphen voor de rechter: 'Een wonder dat mevrouw nog leeft'

ZUTPHEN - Een vrouw uit Amsterdam die ruim drie jaar geleden ernstig gewond raakte toen ze bij een steiger in Zutphen werd getroffen door een vallende tak, daagt de gemeente voor de rechter. 'Het is een wonder dat mevrouw nog leeft', zegt haar advocaat Ton Vermeulen.

De vrouw, Marea van der Veen, wilde op 16 juli 2015 bij de Rijkenhage in een fluisterboot stappen toen de grote tak naar beneden viel. 'Ze is 100 procent invalide', zegt Vermeulen. Zeven anderen raakten ook gewond.

Volgens de advocaat is de gemeente aansprakelijk. 'De boom had twee ziektes: de zwammenziekte en de bloedingsziekte. Al in 2012 is de boom als risicoboom bestempeld.'

Boom zou worden gekapt

Vermeulen wijst erop dat de boom in 2015 tweemaal is onderzocht en op de nominatie stond om gekapt te worden. De boom zou uiteindelijk in oktober worden gekapt, zegt de advocaat. 'Als dat al in mei was gedaan, zou dit ongeval niet zijn gebeurd. Dat ze dit risico hebben genomen, terwijl er dagelijks 50 tot 100 mensen onder stonden te wachten...'

De gemeente Zutphen heeft na het ongeval onderzoek laten doen en concludeert dat ze niet aansprakelijk kan worden gesteld. Vermeulen: 'Ja, dat zegt de gemeente. Maar ze geeft er geen argumenten voor.'

Schikkingsvoorstel 'onacceptabel laag'

Zutphen kwam wel met een schikkingsvoorstel, maar daar stemde Van der Veen niet mee in. 'Het was onacceptabel laag. Een schandaal', zegt Vermeulen.

Hoe hoog het voorstel was, wil Vermeulen niet zeggen. Maar hij heeft zelf een heel ander bedrag in gedachten. 'Het gaat om drie componenten: smartengeld, de mate van blijvende invaliditeit en het verlies van verdienvermogen.' Dat laatste onderdeel tikt het hardst aan. De vrouw had nog zo'n 25 jaar kunnen werken. 'Mijn cliënt is begin 40.'

'Afschuwelijk wat er is gebeurd'

'Wij vinden het afschuwelijk wat er is gebeurd', zegt woordvoerder Robert-Jan Bax van de gemeente Zutphen. 'Burgemeester Annemieke Vermeulen is ook langsgeweest bij mevrouw Van der Veen.'

Hoewel de gemeente zich niet aansprakelijk voelt, is ze dus wel met een schikkingsvoorstel gekomen. Bax zegt dat zes van de acht slachtoffers daarmee akkoord zijn gegaan. Van der Veen was de enige die het afwees, een ander reageerde niet. 'Over de hoogte van de uitgekeerde bedragen kunnen we niks zeggen.'

En hoe zit het met het voorstel aan Van der Veen, dat door de advocaat als 'onacceptabel laag' wordt bestempeld? Bax: 'Dit oordeel is geheel aan de raadsman. Hier gaan wij nu niet op in.'

