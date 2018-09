Gelredag 13 oktober: Broederenkerk, Deventer

DEVENTER - De Ridders van Gelre heten u op zaterdag 13 oktober van harte welkom in de Broederenkerk in Deventer! We gaan de provinciegrens over om het graf van de eerste Gelderse hertogin, Eleonora, te bewonderen. Kom alles over haar te weten en ontdek het prachtige Deventer. Mis het niet.. van 10 tot 12, de toegang is gratis.

In de Broederenkerk kunt u hertogin Eleonora de laatste eer bewijzen, staan kerkwachters paraat om u alles over de gebrandschilderde ramen van de kerk te vertellen en zal oud-stadshistoricus Clemens Hogenstijn u alles bijbrengen wat er over Eleonora bekend is.

Ook kunt u onder leiding van een gids van de VVV op ontdekkingstocht door de prachtige binnenstad van Deventer, dat in 2018 het 1250-jarig bestaan viert!

Wie was Eleonora?

De eerste hertogin van Gelre is een Engelse prinses, Eleonora van York. Zij trouwt op haar 14de met graaf Reinald de tweede van Gelre. Tot na de dood van haar man woont ze in Gelre, maar als de Bronckhorster en Heeckerense twisten uitbreken, waarin haar zoons om de macht in Gelre vechten, vlucht Eleonora naar Deventer. Daar overlijdt ze op 36-jarige leeftijd en wordt ze ook begraven, in de Broederenkerk die ze zelf heeft gesticht.

Mis deze bijzondere Gelredag in Deventer niet. Als altijd is het van 10 tot 12 uur en is de toegang gratis. Het is bezoekadres is: Broederenstraat 18, Deventer