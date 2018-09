Actie voor opgeblazen telefoon-ruilbieb in Beesd

Woensdag om 21.30 uur werd de ruilbieb in Beesd opgeblazen. Familie De Groot is ontroerd door alle steun en medeleven uit de omgeving. 'Zoveel mensen maakten gebruik van de ruilbieb. Hij had niet alleen een maatschappelijke functie, ook trok de telefooncel veel bekijks, want de huidige jeugd kent een telefooncel niet meer. Het was prachtig om te zien hoeveel mensen er dagelijks stopten om een foto te nemen of even een momentje namen om te neuzen tussen alle boeken.'

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

300 boeken

Dus moet er een nieuwe telefooncel vol boeken komen. Liefst weer 300 boeken, net als in de vorige ruilbieb: 'Omdat we zo geraakt zijn door alle reacties van mensen en de impact in het dorp zijn we een actie gestart. We hebben inmiddels een nieuwe telefooncel gevonden, maar dat is wel een opknappertje.' Daarom hebben ze 750 euro nodig voor de aankoop, het vervoer, schilderwerk en een nieuwe deur. 'We hopen te kunnen rekenen op lokale steun. Iedere donatie is welkom om de ruilbieb in ere te herstellen.