Bijzondere samenwerking Ridders van Gelre en Museum Het Valkhof

NIJMEGEN - De Ridders van Gelre bereiden hun nieuwe televisieserie bij Omroep Gelderland voor in nauwe samenwerking met Museum Het Valkhof.

In oktober opent in Nijmegen een bijzondere tentoonstelling over de Gelderse hertogin Maria van Gelre (1380 – 1429). Dat is voor de Ridders van Gelre aanleiding om een televisieserie te maken over tien vorstinnen die ooit regeerden over het hertogdom Gelre, zoals Gelderland eeuwenlang heette.

Ik, Maria van Gelre

De tentoonstelling Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek belicht het leven van één van de markantste vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Maria werd hertogin van Gelre en gravin van Zutphen toen zij in 1405 trouwde met de Gelderse hertog Reinald IV. Tien jaar later liet ze een rijk gedecoreerd gebedenboek maken.

Hoogleraar Johan Oosterman van de Radboud Universiteit in Nijmegen benadrukt dat het kunstwerk uniek is in zijn soort en geen soortgelijk exemplaar in Europa kent. 'Het gebedenboek laat hertogin Maria ook ten voeten uit zien. Dat was heel bijzonder in die tijd.' De mooiste pagina's uit het gebedenboek zijn vanaf 13 oktober t/m 6 januari te bewonderen in de tentoonstelling van Museum Het Valkhof.

Hoogleraar Johan Oosterman van de Radboud Universiteit tijdens een opname

Het Geheim van de Hertogin

Omroep Gelderland zendt tijdens de tentoonstelling een reeks programma's uit over tien Gelderse hertoginnen. De serie heet Ridders van Gelre en Het Geheim van de Hertogin. Ridders Bas Steman en René Arendsen schreven samen het scenario.

Steman: 'Iedere week staat een andere hertogin van Gelre centraal. We vertellen levensverhalen van vrouwen die redelijk zelfstandig beslissingen namen en vaak goed overeind bleven in een wereld die grotendeels door mannen werd bepaald.'

René Arendsen deed als historicus de meeste research. 'Daarbij konden we dankbaar gebruikmaken van het onderzoek dat Museum Het Valkhof en de Radboud Universiteit al hadden gedaan voor de tentoonstelling over Maria van Gelre. Hierin komt de geschiedenis van Gelderland als zelfstandig, middeleeuws vorstendom heel levendig en kleurrijk naar voren met veel persoonlijke verhalen. Nooit kwamen we dichter bij onze voorouders die eeuwen geleden in Gelderland leefden.



Een pagina uit het gebedenboek van Maria van Gelre

Gelredagen

De televisieserie Ridders van Gelre en Het Geheim van de Hertogin'start op maandag 8 oktober. Er komen tien afleveringen. Hierop aansluitend organiseert Omroep Gelderland in het najaar ook weer Gelredagen. Iedere zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur is een historische locatie of museum gratis toegankelijk voor het publiek. De Gelredag die is gekoppeld aan de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre'is op zaterdag 10 november in Museum Het Valkhof.