De Roskam staat weer stevig in de ‘steigers’

NUNSPEET - Midden in het zomerreces heeft het CDA vragen aan het college van B&W van de gemeente Nunspeet gesteld over de afwijzing van de monumentensubsidie voor De Roskam in Nunspeet.

Voor vele Nunspeters was dat besluit verbazingwekkend, zeker gezien de te verwachten prachtige uitstraling van dat al eeuwen oude en binnenkort weer in oude glorie hersteld pand.

Het college heeft voor de beantwoording veel tijd genomen, maar dat is volgens Koos Meijer, de CDA-fractievoorzitter, niet erg zolang de gestelde vragen maar zorgvuldig worden beantwoord. En dat is nu gebeurd.

De reactie van het college was dat in formele zin de aanvrager zich niet aan de regels had gehouden en dus letterlijk en figuurlijk achter het subsidienet viste. Maar in Nunspeet is er ook nog zoiets als een hardheidsclausule. En vanuit direct overleg met de aanvrager is gebleken dat er redenen waren dat de maatregel, in dit geval de weigering, omgebogen kon worden naar een positief resultaat.

De aanvrager is daar blij mee en volgens Koos Meijer is dat een win-win situatie voor de hele gemeente Nunspeet. Naar verwachting worden de bouwsteigers binnenkort weggehaald en met de renovatie staat de komst van het Dorpshotel met café en restaurant 'De Roskam' stevig in de steigers.