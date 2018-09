Dit is één van de belangrijkste schilderijen van Gelderland

Elke week laat Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther een bijzonder kunstwerk in de provincie zien. Hij legt uit hoe je het beste naar het kunstwerk kunt kijken. Deze week is hij Museum Het Valkhof.

Maar wat zien we dan op dat schilderij? Pieter: 'We zien het Valkhof vanaf de overkant van de Waal. Het schilderij Gezicht op de Valkhofburcht

is in 1641 gemaakt door kunstenaar Jan van Goyen. En het is ook typisch een schilderij van de kunstenaar.'

'Het is namelijk een stadsgezicht en er wordt weinig kleur gebruikt. Veel grijs, geel-bruin, groen. En daar dan heel veel schakeringen van. Typisch Van Goyen', aldus PIeter.

Bekijk hier het schilderij: (tekst gaat verder onder het beeld)

Mijn favoriete schilderij

'Het is ook nog eens mijn favoriete schilderij. Er was een tijd dat ik geregeld even het museum inliep om alleen maar naar dit werk te kijken. Toen het heel lang geleden een tijdje uitgeleend was voor een expositie in Japan heb ik nog even snel van tevoren afscheid genomen.'

'Ik vind het zo knap dat hij met zo weinig kleuren zo'n fantastisch schilderij heeft gemaakt. En ik ben ook een beetje chauvinistisch want het is een stadsgezicht van Nijmegen.'