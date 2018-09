Defensie over mysterieuze knallen in de Achterhoek: wij waren het niet

DOETINCHEM - Het blijft voorlopig een mysterie wat de knallen of explosies waren die afgelopen nacht in de Achterhoek zijn gehoord. Veel mensen denken dat de knallen hebben te maken met de oefening van Defensie die maandag is begonnen, maar een woordvoerder van Defensie zegt: 'Ik weet vrij zeker dat wij het niet zijn.'

De meeste meldingen komen uit Doetinchem (onder meer uit de wijk De Huet) en Hummelo. Ook ver daarbuiten, in een groot deel van de Achterhoek, zijn in de nacht van maandag op dinsdag tussen 3.00 en 4.00 uur zware knallen gehoord (zie kaart).

De politie tast ook in het duister over wat er is gebeurd. Er is geen informatie over een plofkraak of een ontploft gebouw, zoals het voor sommige mensen in de oren klonk.

Waren het de Bielemannen in Drempt?

Sommige mensen denken dat de knallen afkomstig zijn van de Bielemannen in Drempt, die rondom de kermis van zich laten horen. De Bielemannen laten weten dat zij alleen knallen op zaterdagavond, zondag tijdens de optocht en maandagochtend vanaf 5.30 tot 10.00 uur. 'Daarna niet meer.'

Alsof de meelfabriek explodeerde

Hilde de Visser schrijft in een reactie: 'De knallen waren in Doetinchem goed te horen. Ik ben er nog uit geweest om te kijken. Het leek op een explosie en het stonk erg naar meel vannacht. Het is dat die meelfabriek niet meer hier op De Hoop staat, anders zou ik denken dat het daar vandaan kwam.

'Ik dacht: er is een gastank ontploft'

Een inwoner van de wijk De Huet in Doetinchem vertelt dat hij een gigantische explosie hoorde en lichtflitsen zag. 'Alsof de wereld verging. Ik dacht: er is een gastank ontploft. Ik wachtte op sirenes van de brandweer, maar die kwamen niet. Even later zag ik een plezierjachtje over de Oude IJssel varen, misschien dat die er iets mee te maken heeft. Er gebeuren hier meer dingen die het daglicht niet kunnen verdragen.'

'Een komeet door de geluidsbarrière'

Een inwoner uit Hengelo Gelderland hoorde de knallen ook. Zijn theorie is dat er een komeet kapot is geknald in de ruimte, door de geluidsbarrière is gegaan en in de Achterhoek naar beneden is gekomen.

Anderen denken dat iemand midden in de nacht lawinepijlen heeft afgestoken. 'Kan het ook van de Gasunie zijn? Ik weet van vroeger als zij onderhoud pleegden, dat dit ook wel gepaard ging met knallen en steekvlammen.'

Tip ons

Wat de oorzaak van de knallen is geweest, is dus nog steeds een mysterie. Tips en verklaringen blijven welkom. Mail omroep@gld.nl of stuur een appje naar ons WhatsApp-nummer 0622054352.

