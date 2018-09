ARNHEM - .

Fototentoonstelling Eindeloos Betwist

De fototentoonstelling is tot het voorjaar van 2019 te zien.

Openingstijden:

Airborne at the Bridge is dagelijks geopend van 10:00 – 17:00 uur

Eerste Kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten



Airborne at the Bridge is gratis toegankelijk

Locatie:

Rijnkade 150

6811 HD Arnhem

T: 026 333 77 10

Kijk voor meer informatie op de website van Airborne at the Bridge

De fototentoonstelling 'Eindeloos Betwist' vertelt het complexe en bijzondere levensverhaal van Matouš Lorenzini. Door verschillende gebeurtenissen in de context van de Tweede Wereldoorlog veranderde het leven van Lorenzini drastisch en werd het eindeloos betwist. De tentoonstelling maakt deel uit van het nationale Jaar van Verzet, uitgeroepen door het Platform WO2. Gedurende dit jaar wordt in heel het land extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én bron van inspiratie.