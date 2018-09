Ongeval zorgde voor deels afgesloten A12

WOLFHEZE - Problemen op de A12 bij knooppunt Grijsoord bij Arnhem, door een ongeval, waar twee bestelbusjes bij betrokken waren. Door dit ongeval waren beide rijbanen van Utrecht richting Arnhem afgesloten. Het verkeer kon alleen gebruikmaken van de vluchtstrook. Inmiddels is de rijbaan weer open.

Rijkswaterstaat sprak van een 'harde botsing'. De oorzaak is onbekend en ook of er gewonden zijn is niet duidelijk.

Vanwege bergingswerkzaamheden stond er een file en dat zorgde voor oponthoud tussen de afrit Wageningen en knooppunt Grijsoord.