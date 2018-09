Rechtbank: dodelijke klap Voorthuizenaar was noodweer

VOORTHUIZEN - De 22-jarige Roemeen die de 32-jarige Robert Gerritsen uit Voorthuizen een fatale klap gaf bij een vechtpartij op de Amsterdamse Wallen, handelde uit noodweer en wordt hiervoor daarom niet gestraft. Dat heeft de Rechtbank Amsterdam dinsdag bepaald.

Gerritsen was op 3 september 2016 met zes vrienden op de Wallen, waar ze ruzie kregen met een groepje van drie Roemenen. Hij overleed een dag later aan hersenletsel, dat was veroorzaakt door geweld. Volgens de rechtbank bleven vooral de Nederlanders de Roemenen opjagen en gingen zij daarbij zeer gewelddadig tekeer.

Rake klappen

Beide groepen deelden rake klappen uit. Vijf Nederlanders en drie Roemenen zijn door de rechtbank veroordeeld voor hun aandeel in de vechtpartij. Eén Nederlander is vrijgesproken.

Vier Nederlanders krijgen een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en taakstraffen van maximaal 200 uur. De vijfde Nederlander krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 100 uur opgelegd. De twee Roemenen worden veroordeeld tot respectievelijk 70 dagen celstraf (waarvan 46 dagen voorwaardelijk) en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden plus 150 uur taakstraf.

Lagere straffen dan geëist

De straffen die de rechtbank oplegt zijn lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM had drie jaar cel tegen de 22-jarige hoofdverdachte Mirci M. geëist.

Vier mannen uit het groepje van Gerritsen hoorden een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar en een werkstraf van 240 uur tegen zich eisen. Het OM vroeg voor een vijfde verdachte uit deze groep vrijspraak.

