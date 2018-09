Onderzoekers gaan Japanse duizendknoop te lijf met kokend water

Een van de aannemers is bezig met tests langs de N802 bij Barneveld. Een grote generator, twee immense jerrycans en een soort hogedrukspuit spuiten heet water in de bodem. De wortels en stengels van de duizendknoop verzwakken, er ontstaan brandwondjes op de wortels en dat maakt de plant vatbaar voor schimmels. Het zaaien van een soort bloemenmengsel moet de verzwakte duizendknoop vervolgens verjagen.

Plaag

De duizendknoop is al geruime tijd een flinke plaag. De invasieve exoot groeit makkelijk en vaak explosief en verdringt kruiden, struiken en planten die we juist wel graag zien groeien. Daarnaast kan de soort via scheuren de fundering van huizen binnen groeien en kan de duizendknoop zelfs door asfalt heen breken.

(tekst gaat verder onder de foto's)



Foto: Wikimedia commons

(een infrarood beeld waarop het kokende water - in rood - goed te zien is)



Foto: Omroep Gelderland

'Proef van vijf jaar'

Volgens Theo Portegijs van aannemer Natuur en Ruimte wordt er op verschillende locaties getest en zijn de voortekenen goed. Toch verwacht Stichting Probos dat de proef zeker vijf jaar duurt. 'Wij analyseren de resultaten en hebben dan hopelijk een goed beeld van de beste methode en van de kosten van die methode in de praktijk', zegt Joyce Penninkhof van Probos.



Volgens Portegijs blijft bestrijding op meerdere manieren altijd nodig. 'Niet elke plek is geschikt voor de meest rigoureuze methode, het afgraven van de grond. Op moeilijk te bereiken plekken kan kokend water een uitkomst zijn.'



