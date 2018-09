'Lekkerste haring van Gelderland koop je in Apeldoorn'

APELDOORN - 't Vissertje in Apeldoorn mag zich de Gelderse winnaar noemen van de nieuwe Nationale Haringtest. Deze test werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) en de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH).

De traditionele Nationale Haringtest van het Algemeen Dagblad hield afgelopen jaar op te bestaan. Ook de AD Oliebollen- en Friettest verdwenen. Dit kwam doordat de deelnemers niet allemaal gediend waren van de ongezouten kritiek die het dagblad uitte in de recensies. Ook waren er aanwijzingen dat de test niet objectief was.

Consumenten bepalen

De nieuwe Haringtest zit anders in elkaar. Er wordt geen landelijke uitslag gegeven, maar een provinciale. En de haring wordt niet geproefd en gekeurd door recensenten, maar consumenten bepaalden ditmaal de uitslag.

Aan de Nationale Haringtest 2018 deden 29 Gelderse viswinkels mee, die allemaal geld betaalden om aan de test mee te mogen doen. Saillant detail is dat in de voorronde al louter hoge cijfers werden gegeven. Alle 29 deelnemende winkels scoorden een 9,1 of hoger. Er werden daarbij bij de ene winkel slechts 3 stemmen uitgebracht en bij de andere 252 publieksstemmen.

Finalisten in Gelderland waren de Spakenburgse Vishandel in Apeldoorn, 024 VIS in Nijmegen, Vishandel Bronk in Zaltbommel/Ammerzoden, Vishandel Jaco de Graaf vof in Ooij/Beek-Ubbergen, Gamba Seafood in Arnhem en 't Vissertje Visspecialiteiten in Apeldoorn.

Feestelijke finale

Tijdens de finaleronde bezocht een onderzoeksbureau de provinciale finalisten. In en buiten de winkel werden smaaktesten afgenomen bij vaste klanten én toevallige passanten. De visspecialist die het hoogste gemiddelde cijfer scoorde, werd maandag tijdens de feestelijke finale in Utrecht bekendgemaakt.

De eigenaren van 't Vissertje in Apeldoorn, Andre en Dominique Vukkink, mogen zich nu de verkopers van de ‘Lekkerste haring van de provincie’ noemen. Ze ontvingen de beker uit handen van fotomodel/presentator Kim Kötter. Hun eindcijfer voor de haring is een 9,5. In 2017 ontvingen de eigenaren ook al een prijs, namelijk de Nationale Kibbelingcup voor Gelderland.