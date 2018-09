'Geen extra maatregelen om Waalstranden schoon te houden'

NIJMEGEN - Het Nijmeegse college ziet niets in extra maatregelen om de Waalstranden schoon te houden. De lokale fractie van D66 had daarop aangedrongen.

De partij spreekt van een 'significante verslechtering' voor mens, dier en milieu. Daarmee doelt D66 op de grote hoeveelheid zwerfvuil in het gebied. Eerder werden twee konikpaarden met de slacht bedreigd omdat ze te tam waren geworden. Bezoekers voerden de dieren.

Gebied niet van gemeente

Het gebied aan de Waal is officieel van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer deelden eerder al boetes van 140 euro uit aan vervuilers. Zo zijn er meer maatregelen getroffen om het gebied schoon te houden. Volgens het college in Nijmegen is dat genoeg.

'Daarmee is niet gezegd dat er geen vervuiling aanwezig is op de Waalstranden. Een enkele bezoeker kan veel vervuiling en overlast veroorzaken; zeker als die bezoeker de Waalstranden bezoekt in de nachtelijke uren als er weinig sociale controle is', schrijft burgemeester Hubert Bruls. Hij noemt 24-uurs toezicht 'niet reëel'.

Deel Waalstranden ontoegankelijk?

Het zomerseizoen zit er inmiddels zo goed als op. Het college geeft Staatsbosheer het advies mee om een deel van de Waalstranden ontoegankelijk te maken voor recreanten, zo kunnen dieren ongestoord leven. Uiteindelijk is het aan Staatsbosbeheer om eventuele maatregelen in gang te zetten.

