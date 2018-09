Nieuw onderzoek Arnhemse Villamoord, 9 mannen zaten mogelijk onterecht vast

ARNHEM - Het onderzoek naar de Arnhemse Villamoord moet worden overgedaan. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Uit onderzoek blijkt dat negen mannen zijn veroordeeld op basis van bekentenissen die zeer vermoedelijk vals zijn. Als dit bewijs wegvalt, is dit de grootste gerechtelijke dwaling die ons land heeft gekend.

Al eerder concludeerden onderzoekers van de universiteit van Maastricht al dat de mannen zijn veroordeeld op basis van onbetrouwbare verklaringen, maar nu zegt de adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) het ook. Rechercheurs zouden tijdens de verhoren te veel hebben gestuurd en de verdachten informatie hebben gegeven die later werd gebruikt om te laten zien dat ze meer van de zaak af wisten.

Schoten door onbekende man

De zaak draait om de moord op de 63-jarige bewoonster van de villa aan de Apeldoornseweg in Arnhem, op woensdagavond 2 september 1998. Als een toen 33-jarige kennis van de vrouw die avond op bezoek komt, wordt de bewoonster door een onbekende man onder schot gehouden. De overvaller dwingt de vrouwen op bed te gaan liggen. De vrouwen houden elkaar vast. Dan klinken er twee schoten. De bewoonster overlijdt kort daarna, de jonge vrouw houdt zich dood.

In de maanden die volgen op de moord heeft de politie feitelijk geen enkel hard bewijs boven water kunnen krijgen, zo is bijvoorbeeld het moordwapen nooit gevonden. Het enige concrete is de verklaring van de kennis, die blij is dat ze het na kan vertellen. Toch heeft de politie snel een groep, hoofdzakelijk Turkse mannen op de korrel, die samen een uit de hand gelopen overval op de villa zouden hebben gepleegd.

Onschuldig

Twee van de verdachten leggen na urenlange verhoren verklaringen af, die worden gebruikt om de hele groep te veroordelen. Ze kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Een van de veroordeelde mannen pleegt zelfmoord en herhaalt in een afscheidsbrief onschuldig te zijn. Een tiende verdachte wordt door Duitsland niet uitgeleverd, omdat de Duitse rechters het bewijs tegen de man te mager vinden.

De advocaat-generaal wil dat het aanwezige DNA-materiaal en de vingerafdrukken die destijds in de villa zijn gevonden, opnieuw worden onderzocht. De zaak wordt verwezen naar de rechter-commissaris in de rechtbank Noord-Holland.