Nijmegen geeft ruim 6500 euro uit aan OV-chipkaarten

NIJMEGEN - Reizen met een OV-chipkaart is een stuk goedkoper dan losse kaartjes kopen. Maar wat als je geen OV-chipkaart kunt betalen? In Nijmegen hebben ze daar wat op bedacht.

Een OV-chipkaart kost 7,50 euro, voor veel mensen een drempel, meende de Nijmeegse SP. De partij kwam met een motie: 'één bustarief voor de stad'. Iedereen had vervolgens de kans om voor 1,50 euro een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen, de overige 6 euro werd door de gemeente betaald. Daarnaast kregen klanten van de Voedselbank de kans om een gratis persoonlijke OV-chipkaart te krijgen, met 10 euro startsaldo.

Inmiddels zijn er 300 OV-chipkaarten tegen gereduceerd tarief gekocht. In totaal vroegen 275 mensen via de Voedselbank een gratis OV-chipkaart met startsaldo aan. Daarmee hebben de Nijmegenaren in totaal ruim 6500 euro bespaard.

Actie loopt nog

'Wij continueren de OV-chipkaartenactie voor de klanten van de Voedselbank tot in ieder geval 1 januari 2020 en de actie voor de anonieme OV-chipkaarten tot 1 januari 2019', schrijft de gemeente. Er is 55.000 euro uitgetrokken voor het project.