Hardenees Jasper Olthuis naar EK voor beroepen

HET HARDE - Wethouder Henk Wessel (Elburg) is maandag 17 september langs geweest bij Jasper Olthuis uit ‘t Harde. Hij is één van de deelnemers die ons land vertegenwoordigt tijdens het EK voor beroepen (EuroSkills 2018) in Boedapest.

Nadat Jasper in eigen land al nationaal kampioen ‘Electrical Installations’ was geworden mag hij van 26 t/m 28 in Hongarije strijden voor een plek op het erepodium.

Wethouder Wessel: ‘Jasper laat zien dat techniek belangrijk is en brengt dit op een mooie manier naar voren. Ik hoop dat jongeren geïnspireerd raken en kiezen voor een technische opleiding. Want in de technische sector zien we dat er steeds minder vakmensen zijn. Namens ons heel veel succes!'