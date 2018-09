Wie wordt in 2018 de jeugdheld van Harderwijk?

HARDERWIJK - Ook in 2018 wil de gemeente Harderwijk jonge helden belonen met een speciale jeugdonderscheiding.

Dit jeugdlintje, een speciale medaille, is een onderscheiding voor een jonge inwoner van de gemeente die zich opvallend heeft ingezet voor de gemeenschap en een voorbeeld is voor anderen. Dat kan een bijzondere prestatie zijn, het bieden van vrijwilligershulp, de inzet voor een goed doel of een andere manier van belangeloze inzet.

Aanmelden kan tot 1 november via jeugdlintje@harderwijk.nl..Een jury onder voorzitterschap van burgemeester Harm-Jan van Schaik beoordeelt de nominaties. Eind november wordt het jeugdlintje 2018 uitgereikt.

Het jeugdlintje werd in Harderwijk voor het eerst op 25 november 2016 uitgereikt. Erwin Mazier was de eerste Harderwijker die deze onderscheiding ontving. Op 24 november 2017 kreeg Lisanne Spaander deze speciale jeugdonderscheiding uit handen van de burgemeester.