Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Appartement Nijkerk onbewoonbaar na brand op slaapkamer Foto: GinoPress

NIJKERK - In een flatwoning aan de Vuurdoornlaan in Nijkerk heeft dinsdagochtend een uitslaande brand gewoed. Volgens de brandweer is het appartement voorlopig onbewoonbaar.

De brand woedde op de eerste verdieping van de flat en was ontstaan in de slaapkamer. De brandweer kwam na de melding met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52