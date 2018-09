Hoera het is weekend! Dit zijn de uittips van Esther

ARNHEM - Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Luchtlandingen op Ginkelse heide

In Ede kun je zaterdag op de Ginkelse Heide naar de Airborne Luchtlandingen. Naast de ceremoniële kranslegging springen er honderden parachutisten uit verschillende vliegtuigen. Er zijn onder meer parachutisten uit Amerika en van de Luchtmobiele brigade. Omroep Gelderland doet vanaf 10.00 uur live verslag.

Zie ook: Luchtlandingen Ginkelse Heide generale repetitie voor 2019

Bootjes kijken en varen in Doesburg

Je kunt dit weekend ook nog naar Doesburg gaan. Daar staat de IJsselkade twee dagen lang in het teken van de Doesburgse Kadedagen. Je kunt er natuurlijk historische schepen bekijken en een rondvaart maken over de IJssel. Maar er is ook muziek en een streekproductenmarkt.

Heel veel te doen tijdens de Nijmeegse Kunstnacht

In Nijmegen wordt zaterdag voor de achtste keer de Nijmeegse Kunstnacht gehouden. Op meer dan twintig verschillende plekken in de stad en het Honig-complex zijn allerlei soorten kunst, lezingen, muziek en performances te beleven. In de Stadsschouwburg kun je tot diep in de nacht feesten tijdens het Nachtfeest.

Terug naar de Middeleeuwen tijdens Dikke Tinne Festival

In de historische binnenstad van Hattem wordt zaterdag het Dikke Tinne Festival gehouden. Tijdens het festival kun je als bezoeker teruggaan naar de middeleeuwen, naar het jaar 1512. Er is van alles te doen. Zo is er een middeleeuws schouwspel, kun je kennis maken met oude ambachten en is er een brocante fair.

Koren in de kerk in Epe

Voor de zevende keer vindt in Epe Korendag plaats. In de Grote Kerk worden zaterdag vanaf 10.30 uur verschillende optredens gegeven van koren. Er doen er in totaal 15 mee.

Nieuw muzikaal festival Doetinchem

Wil je totaal iets nieuws dan is Doetinchem op Planken misschien iets voor je. De allereerste editie van het muzikale festival wordt zondag gehouden. Er zijn drie verschillende routes door de stad die je kan volgen. Ervaar tijdens de routes drie unieke huiskamerconcert en eindig bij de eindshow bij Schouwburg Amphion.

Kijk hier de hele aflevering van UIT met Esther terug: