Fanfarekorps uit Heerde in erehaag tijdens Prinsjesdag Het fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde en wethouder Cegerek Het fanfarekorps met Gelders gedeputeerde Jan Markink

HEERDE - Het Koninklijke Fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde is op deze Prinsjesdag onderdeel van de erehaag langs de route, die de Gouden Koets door Den Haag rijdt. Ook wethouder Yasemin Cegerek is in de Hofstad aanwezig.

Tijdens Prinsjesdag staat er traditioneel een erehaag langs de route, die wordt gevormd door militairen en 200 burgers uit één van de provincies. De Gouden Koets passeert zowel bij aankomst als bij vertrek bij het Binnenhof deze erehaag. Dit jaar komen alle burgers uit Gelderland en daarvan komen er 13 uit de gemeente Heerde. Herkenbaar koninklijk Omdat Wilhelmina het predicaat Koninklijk bezit en omdat het uniform herkenbaar is voor de koning, mag het fanfarekorps Heerde vertegenwoordigen. Daarnaast wordt er een bestuurlijke vertegenwoordiger gestuurd en dat is dus wethouder Cegerek.