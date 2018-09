Defecte accu veroorzaakte grote brand in autobandencentrum Heteren

'De auto was hier gebracht voor een APK-keuring, maar wij hadden er nog geen werkzaamheden aan verricht', legt Van Elk uit. Volgens hem is de accu bij een eerdere reparatie niet goed hersteld, waardoor de brand kon ontstaan.

Beelden van de brand (tekst gaat verder onder de video):

'Alles is verloren gegaan'

De schade aan het autobandencentrum is groot. Binnen lagen een paar honderd banden opgeslagen. 'Alles is verloren gegaan', benadrukt de eigenaar. 'Een expert moet het exacte schadebedrag nog vaststellen. Mogelijk moet het pand opnieuw worden opgebouwd.' Van Elk denkt dat het wel driekwart jaar kan duren voor het gebouw weer in gebruik kan worden genomen.

De klanten van het autobandencentrum die deze week een afspraak hadden, kunnen terecht in de vestigingen in Arnhem en Huissen. Volgende week maandag opent Van Elk een noodlocatie in Heteren. 'Op zo'n 500 meter van het huidige pand. Vanaf dan zijn we weer 100 procent operationeel.'

