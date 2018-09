Koninklijke onderscheiding voor de oprichters van de Stichting Ichthus Reizen

EDE - Netty Meerkerk (62) uit Harskamp en Hilda de Heer (56) uit Boskoop ontvingen zaterdag uit handen van burgemeester mr. drs. J.W.E. Spies van Alphen aan den Rijn de versierselen behorende bij hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Stichting Ichtus 20 jaar

Dit gebeurde tijdens de viering van het 20-jarig jubileum van de Stichting Ichthus, een christelijke, interkerkelijke, non-profit reisorganisatie, die vakantiereizen naar het buitenland organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze organisatie wordt geheel belangeloos geleid door vrijwilligers.



Mevrouw De Heer en mevrouw Meerkerk zijn oprichters van de Stichting Ichthus vakantiereizen. Vanaf de oprichting is mevrouw De Heer secretaresse van de Stichting en mevrouw Meerkerk tot 2008 penningmeester en aansluitend algemeen adjunct. Beide dames gaan ook als coördinerend verpleegkundige mee met reizen naar het buitenland.



Andere vrijwilligersactiviteiten

Mevrouw Meerkerk is vrijwilliger en bestuurslid bij de Christelijke bibliotheek Ruth in Harskamp. Daarnaast zet zij zich in voor de Hervormde gemeente in Harskamp, en is zij bestuurslid van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) afdeling Ede.