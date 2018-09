Verkeersmaatregelen rondom de herdenking

ARNHEM - Om de herdenking van de Slag om Arnhem en de Bridge to Liberation Experience goed te laten verlopen, worden er werkzaamheden uitgevoerd en verkeersmaatregelen genomen.

Op 21 september is de lage kade van de Rijnkade en de lage kade van een klein deel van de Nieuwe Kade (ter hoogte van de John Frostbrug) de hele dag voor auto's afgesloten. Het verkeer wordt via de Westervoortsedijk, Eusebiusbuitensingel, Airborneplein, Turfstraat, Rodenburgstraat en Eusebiusplein omgeleid.



Vanaf 18.00 uur is de John Frostbrug afgesloten in beide richtingen voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Het westelijke fietspad over de brug (aan centrumzijde) is vanaf 18.00 uur afgesloten. Fietsers kunnen tot 21.00 uur in beide rijrichtingen gebruikmaken van het oostelijke fietspad over de John Frostbrug. Rond 24.00 uur is de brug weer toegankelijk voor het autoverkeer van zuid naar noord. Richting Arnhem-Zuid is de brug afgesloten tot 07:30 uur de volgende ochtend.



Het Airborneplein wordt in verband met de officiële herdenking vanaf 18.00 uur vrijgemaakt van al het verkeer. Het verkeer zal worden omgeleid. Na de herdenking vertrekt het publiek in de richting van het Airborneplein naar de Bridge to Liberation Experience. Daarna wordt het plein weer vrijgegeven voor het verkeer. Ook de Berenkuil, het plein waarvan (brom)fietsers en voetgangers gebruikmaken, is van 16.30 tot ongeveer 20.00 uur afgesloten.



De Oranjewachtstraat is om ongeveer 20.00 uur afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Rodenburgstraat, Turfstraat, naar het dan weer opengestelde Airborneplein. Diverse buslijnen worden tijdens de herdenking omgeleid. Check voor vertrek de actuele reisinformatie op www.9292.nl.