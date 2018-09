Lange file op A50 door ongeluk

HETEREN - De A50 richting Arnhem was dinsdagochtend ter hoogte van Heteren deels afgesloten vanwege een ongeval. Op het hoogtepunt stond er volgens de ANWB 12 kilometer file.

Voor zover bekend was een auto in botsing gekomen met een vrachtwagen. Of daarbij gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk.

Na het ongeval werden twee rijstroken afgesloten. Rond 9.30 uur was de weg weer vrij.