Stevensloop drie jaar decor voor NK halve marathon Foto: Facebook/Stevensloop

NIJMEGEN - Het NK halve marathon vindt in 2020, 2021 en 2022 plaats tijdens de Stevensloop in Nijmegen. Het NK vormt de opmaat richting het WK halve marathon dat mogelijk in 2022 in Nijmegen wordt gehouden.

Met de toewijzing voor drie jaar is de continuïteit van een sterk topveld gegarandeerd. In 2017 werd tijdens de Stevensloop ook al om de nationale titel halve marathon gestreden. Michel Butter en Ruth van der Meijden wonnen toen. Tijdens de Stevensloop kan verder de 5 en 10 kilometer worden gelopen en er is de KION Kinderloop en een race voor kinderen van de Maartenschool.