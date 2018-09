Deel dit artikel:













Knallen gehoord in omgeving Hummelo, wat was er aan de hand? Hummelo

HUMMELO - Wat was er afgelopen nacht aan de hand in de omgeving van Hummelo? Er zijn knallen gehoord. Waren dat explosies of was een grapjas met carbid aan het schieten?

Via Twitter en WhatsApp komen verschillende berichten binnen over meerdere knallen die zijn gehoord vannacht rond 3.00 en 4.00 uur in Hummelo en Laag Keppel. Sylvia 't Hart zegt dat zij vanaf de camping in Hummelo acht explosies heeft gehoord. Ook zegt zij een lichtflits voorafgaande aan de knallen te hebben gezien. Naar aanleiding van dit bericht, blijkt uit reacties dat ook in Doetinchem, Zelhem en zelfs in Barchem knallen zijn gehoord. De politie laat weten dat agenten de knallen ook hebben gehoord en zijn gaan luisteren. De politie heeft geen idee wat het was of waar het vandaan kwam.