Bever bedreigt oudste herberg van Nederland

DODEWAARD - De oudste herberg van Nederland, De Engel in Dodewaard, dreigt te verzakken door bevers. Eigenaar Inno Venhorst mag er niks tegen doen, omdat het gaat om beschermde dieren.

Het pand uit 1591 ligt in het natuurgebied van de Hiense uiterwaarden, aan een dode arm van de Waal, de Strang. Rond de herberg zijn meerdere gangen gegraven. Eigenaar Venhorst verwijst naar een verzakking tussen zijn druivenranken: 'Dat geeft aan dat de gangen vanaf de oude Waal tot wel twintig meter onder de grond doorlopen'.

Onder water

Enkele jaren geleden werd in de uiterwaarden de beschermde bever uitgezet. Tijdens het hoge water van afgelopen winter zochten de dieren het hogerop en groeven gangen in het talud voor de herberg. De kans is groot dat hierdoor bij nieuw hoogwater De Engel onder water komt te staan. De eigenaar maakt zich niet alleen zorgen over zijn zaak, maar ook over de dijk en de huizen die erachter staan.

'Geen noodzaak om in te grijpen'

Waterschap Rivierenland laat weten de zaak in de gaten te houden, maar ziet geen noodzaak om in te grijpen. De beverburcht, die tegenover de herberg ligt, is door de lage waterstand bereikbaar voor de bevers en ook weer bewoond. Venhorst wordt geadviseerd de door hem ontdekte tunnels en gaten dicht te gooien.

