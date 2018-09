VIDEO: Politie zoekt 'waxinelichthoudergooier'

LICHTENVOORDE - De politie is op zoek naar de man uit Lichtenvoorde die acht jaar geleden op Prinsjesdag een waxinelichthouder naar de Gouden Koets gooide. Dat blijkt uit een filmpje dat een vriend van Erwin L. op YouTube plaatste.

Aan de vooravond van Prinsjesdag heeft de politie op verschillende plekken gezocht naar de 'waxinelichthoudergooier'. Agenten vielen onder meer binnen bij een goede vriend van hem. Die was verbaasd omdat hij ervan uitging dat de gezochte man in een psychiatrisch ziekenhuis in Utrecht zou zitten.

Videobeelden van huiszoeking

De vriend van L. plaatste een video van de huiszoeking op YouTube. In het fimpje is te zien hoe hij aan de politie vraagt: 'Dan zal hij wel de vlucht hebben genomen?' De agent reageert met: 'Kijk, wij snappen elkaar.' Ook bij een andere kennis van L. is de politie maandagmiddag aan de deur geweest, zo blijkt uit de beelden.

De politie in Den Haag wil niet bevestigen op zoek te zijn naar Erwin L.

Meer incidenten

L.kreeg een celstraf van vijf maanden opgelegd voor het gooien van een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets in 2010. Hij werd daarna een aantal keren opgepakt voor andere incidenten.

In 2013 zat hij tijdens de troonswisseling achter slot en grendel. De Achterhoeker zat vast op verdenking van het stalken van een oud-huisgenote van zijn broer. L. was naar Duitsland vertrokken en negeerde oproepen van de politie om hem over de aangifte te horen.

