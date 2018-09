Vermeende winkeldief heeft portemonnee vol guldens bij zich

NIJMEGEN - De politie Nijmegen-Noord deed maandag een bijzondere ontdekking. Een verdachte van winkeldiefstal had bij zijn aanhouding een portemonnee vol guldens bij zich.

De persoonlijke eigendommen van een verdachte worden bij een zogenoemde insluiting altijd gecontroleerd, voordat deze worden opgeborgen in een kluis.

'Toen we de portemonnee van deze verdachte controleerden, moesten we wel even goed nadenken wat deze briefjes ook alweer waren', schrijf de politie op Facebook.

In totaal zat er 55 gulden in de portemonnee, dat is omgerekend zo'n 25 euro.