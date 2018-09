Extra fietsparkeerplekken voor cafébezoekers Nijmegen

NIJMEGEN - Op de Bisschop Hamerstraat in Nijmegen staat vanaf maandagavond een 'pop-up' fietsenparkeerplaats. De extra parkeerplekken voor fietsen zijn nodig om overlast op de Betouwstraat tegen te gaan, meldt gemeente Nijmegen.

Met name op maandag, dinsdag, en woensdagnacht wordt de Betouwstraat bedolven onder fietsen van cafébezoekers. Omwonenden hebben daar last van, zo is de stoep vaak niet meer begaanbaar.

De gemeente hoopt het probleem op te lossen met een 'pop-up' fietsenstalling vóór de huidige fietsenstalling aan de Bisschop Hamerstraat. Als de groene LED-projectie met fietssymbool op de stoep schijnt, mag uitgaanspubliek de fiets daar parkeren.

De extra stalling is alleen geopend tussen 21.00 uur en 06.00 uur op maandag, dinsdag en woensdag. Op andere nachten is het de bedoeling dat de huidige fietsenstalling aan de Bisschop Hamerstraat wordt gebruikt.