Geluk bij een ongeluk: passerende defensiemedewerkers blussen autobrand Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

ARNHEM - Op de Apeldoornseweg in Arnhem is maandagavond een bestelbusje in brand gevlogen. Toevallig passerende medewerkers van defensie konden de brand blussen.

De auto kwam vanaf de A12 de Apeldoornseweg oprijden. Voor het stoplicht begon het voertuig hevig te roken. De defensiemedewerkers die toevallig langsreden, konden de brand blussen. De mannen kregen een brandblusser uit een touringcar die ook voor het stoplicht stond te wachten. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. Het voertuig is weggesleept.