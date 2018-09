Koen Weijland helpt jongeren aan nieuwe voetbaldroom

De tekst gaat verder na de video:

Weijland heeft 115.000 volgers op YouTube, in zijn video's bespreekt hij alles wat met het voetbalspelletje FIFA te maken heeft. En omdat dat zo'n groot succes was, kwam er de vraag of hij niet een boek wil schrijven over zijn carrière als E-sporter. Dat boek blijkt ook weer enorm populair. Tientallen jongeren kwamen zaterdag naar de signeersessie van de Oosterbeker in de Arnhemse binnenstad.

Weijland was E-sporter van Ajax en woont daarom tegenwoordig in Amsterdam, maar hij komt nog regelmatig terug naar de Gelderse provincie. 'Dit voelt toch als thuiskomen. Ik had alleen nooit verwacht dat ik naar Arnhem terug zou komen en dat er allemaal jongens op mij staan te wachten om FIFA tegen mij te spelen. En dat ze ook nog eens willen dat ik mijn boek signeer', vertelt een trotse Weijland.

'Blijkbaar is het interessant genoeg'

Toch blijft het bijzonder. Op je 25e levensjaar een boek schrijven over een leven als professioneel speler van games. 'Maar dat heb ik ook niet zelf bedacht hoor. De uitgever kwam met de vraag en ik dacht: waarom niet? Het is niet zo dat ik dacht dat ik zo'n geweldige carrière had of dat ik mezelf zo belangrijk vindt.' Maar Weijland had wel genoeg verhalen. 'Blijkbaar zijn mijn verhalen dus interessant genoeg om een boek mee te vullen en het wordt ook nog gelezen.'

Nieuwe droom ontstaan

De E-sporter wil in zijn boek vooral vertellen hoe het E-sportswereldje is ontwikkeld de laatste jaren. 'Acht jaar geleden, toen ik begon, kraaide er geen haan naar. En nu hebben alle eredivisie-clubs een E-sporter en worden de wedstrijden uitgezonden op tv. En daarnaast kunnen jongeren tips van mij krijgen om beter FIFA te leren spelen. Vroeger droomde elk jongetje natuurlijk om voetballer te worden bij zijn favoriete club, maar tegenwoordig is er ook een nieuwe droom ontstaan. Je kunt ook als E-sporter aan de slag bij je favoriete club.'

Het schrijven van een boek is Weijland inmiddels zo goed bevallen dat hij denkt aan het schrijven van vervolgboeken. En ja, daar heeft hij tegenwoordig ook tijd voor want de Oosterbeker is onlangs gestopt als E-sporter van Ajax. 'Ik wil me meer gaan toeleggen op het presenteren. Bij Omroep Gelderland? Nou, dat lijkt me heel leuk, als de omroep dat ook wil moeten we maar eens om tafel', zo knipoogt Weijland.