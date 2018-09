Logistiek centrum Welkoop verhuist van Ede naar Apeldoorn

APELDOORN - Het logistiek centrum van Welkoop verhuist van Ede naar Apeldoorn. Door de verhuizing krijgt het bedrijf, dat spullen voor tuin en dier verkoopt, meer uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast is het bedrijf straks beter bereikbaar.

Het college van Apeldoorn is erg blij met de komst van het logistiek centrum. 'Dit levert Apeldoorn 160 extra arbeidsplaatsen op', zegt verantwoordelijk wethouder Jeroen Joon.

Welkoop neemt 4,5 hectare af langs de Oost Veluweweg op bedrijventerrein Apeldoorn Noord. De nieuwe locatie, die naar verwachting in 2020 in gebruik wordt genomen, is straks bereikbaar via de A1 en de A50.