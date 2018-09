Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Apeldoorn 'superblij' met komst distributiecentrum Welkoop Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Het college van B en W van Apeldoorn is 'superblij' met de komst van het logistiek centrum van Welkoop naar het bedrijventerrein Apeldoorn Noord. De dochteronderneming van Agrifirm, dat al in Apeldoorn gevestigd is, maakte dit maandagmiddag bekend. Welkoop verkoopt spullen voor tuin en dier.

'Echt geweldig dat een gerenommeerd bedrijf als Welkoop voor ons kiest', stelt wethouder economische zaken Jeroen Joon van de gemeente Apeldoorn in een eerste reactie. 'Welkoop neemt 4,5 hectare af op een zichtlocatie langs de Oost Veluweweg. De komst van het distributiecentrum levert Apeldoorn 160 arbeidsplaatsen extra op. Bevestiging van de kwaliteiten De wethouder beschouwt de komst van Welkoop als een bevestiging van de kwaliteiten van Apeldoorn. 'Wij liggen als stad geweldig aan zowel de A1 als aan de A50. Steeds meer bedrijven ontdekken dat. Waar eerder Utrecht 'de grens' vormde voor bedrijven, wordt er nu meer en meer gekeken naar Ede, Amersfoort en Apeldoorn.' Daar waar de teller in 2016 en 2017 stokte bij 3 hectare geleverd bedrijventerrein staat de teller voor dit jaar in Apeldoorn inmiddels op 10 hectare. 'En wij hebben nog flink wat potjes op het vuur staan', vertelt Joon. Daarom gaat Apeldoorn op zoek naar extra ruimte. 'Wij zijn daarom ook gestart met een onderzoek naar de realisatie van bedrijventerrein Ecofactorij II.' Ondernemersmeeting Wethouder Joon wil dat Apeldoorn de economische kansen die er liggen, nu ook echt pakt. 'Voldoende ruimte voor bedrijvigheid is daarbij een eerste vereiste. Een goede samenwerking tussen de lokale overheid en het bedrijfsleven is echter zeker zo belangrijk', stelt hij. Om die samenwerking te versterken organiseert de gemeente Apeldoorn op 19 oktober een grote Ondernemersmeeting in Apeldoorn. Op die dag zal ook het nieuwe digitale platform Ondernemen 055 worden gepresenteerd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52