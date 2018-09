Prinsjesdag: wat wil Gelderland?

DEN HAAG - Een koninklijke rijtoer, de troonrede en niet te vergeten de presentatie van de Miljoenennota en de rijksbegroting voor komend jaar; het is Prinsjesdag. Op deze derde dinsdag van september wordt dan ook bekend aan welke projecten in onze provincie het Rijk een financiële bijdrage gaat leveren.

Gelderland heeft een aantal wensen, maar de vraag is welke gehonoreerd worden. Zo heeft het Rijk 200 miljoen euro beschikbaar voor de zogeheten regiodeals, waarmee regionale opgaven gezamenlijk door rijk, provincie, gemeenten en regionale partners worden aangepakt. Hiervoor kwamen uit het hele land 88 voorstellen binnen ter waarde van in totaal 1,3 miljard euro.

Misstanden in Gelderse vakantieparken tegengaan

Een van de mogelijke deals is de aanpak van vakantieparken. Het tegengaan van misstanden in die parken staat hoog op de agenda van gemeenten en provincie. Ze willen daarvoor 3,4 miljoen euro voor vier jaar van het Rijk.

Er zijn in verouderde vakantieparken problemen rondom permanente bewoning, arbeidsmigranten en criminaliteit op Gelderse campings en bungalowparken. Gemeenten willen met het project Ariadne goed in beeld krijgen hoe het eraan toe gaat op de vakantieparken; Wie zit er, wat gebeurt er en welke eventuele problemen spelen er?

Eerder dit jaar werd bekend dat de provincie vier miljoen euro steekt in een ontwikkelingsmaatschappij die verouderde en slecht onderhouden Veluwse vakantieparken aan gaat pakken. Het gaat om een samenwerkingsverband met elf Veluwse gemeenten.

Vergrijzende Achterhoek

De Achterhoek kampt met een combinatie van vergrijzing en ontgroening. 'We zien dat er een grote groep ouderen bij komt, maar dat onze beroepsbevolking in snel tempo afneemt', aldus Mark Boumans, voorzitter van de Regio Achterhoek, eerder in De Week van Gelderland.

'Er zijn gemeenten waar in 2040 de groep mensen die mantelzorg nodig heeft, groter is dan het aantal mensen dat die zorg kan bieden. Laat staan dat ze die zorg zouden willen bieden. Dus wij staan echt voor grote opgaven', sprak Boumans toen. Er zijn tientallen miljoenen van het Rijk nodig om die problemen aan te pakken.

Ook andere regio's hebben in Den Haag aan de bel getrokken. Er is wel het een en ander uitgelekt uit de Miljoenennota, die in principe geheim zou moeten zijn tot 15.15 uur. Maar het gaat daarbij niet om specifiek Gelderse zaken. Hoe het geld verdeeld wordt, moet in de loop van de middag duidelijk worden.