Airborne Herdenking Arnhem-West

Datum: Vrijdag 21 september 2018

Tijd: 15.00 -15.50 uur

Locatie: Airborne-monument “Remember September 1944,” Nassauplein, Arnhem (Lombok)

Herdenking en kranslegging bij het monument “Remember September 1944”, op het Nassauplein in de Arnhemse wijk Lombok. Hierbij worden alle Britse militairen herdacht die tijdens de Slag om Arnhem, in het gebied tussen het spooremplacement van het station Arnhem, in de wijk Lombok en op en rond de Utrechtseweg en Onderlangs zijn gesneuveld.

Tijdens deze herdenking is een speciale rol weggelegd voor de leerlingen van het Montessori College Arnhem. Daarnaast zullen bewoners en vertegenwoordigers van Arnhem-West (Lombok), Britse en Nederlandse veteranen- en Airborne gerelateerde organisaties aan de herdenking deelnemen.