Fietser rijdt door na ongeluk in Apeldoorn Foto: Roland Heitink

APELDOORN - De politie is op zoek naar een fietser die maandagmiddag is doorgereden na een ongeluk op de Jaromirgaarde in Apeldoorn.

Bij het ongeluk raakte een andere fietser gewond. Het gaat om een vrouw. De politie weet niet hoe ze eraan toe is. Behalve een ambulance is ook een traumahelikopter opgeroepen. De fietser die wegreed heeft grijze kleding aan en heeft een zwart petje op.