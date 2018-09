'Snellere bouwvergunning in Apeldoorn is goed voor mussen'

De wijk Zevenhuizen in Apeldoorn. Een buurt waar zowel de mens, als de mus en de gierzwaluw zich thuis voelt. Die laatste zit inmiddels in Afrika voor de winter, de mus is nog volop aanwezig in de buurt. Ecoloog Judith Slagt legt uit: 'Je ziet hier dat de mussen nog onder de daken kunnen en dat er veel groene hagen zijn, kwetterhagen noemen we die.'

Stel dat de woningbouwvereniging besluit een vergunning aan te vragen voor het energiezuinig maken van al deze huizen, dan kan het zijn dat de vogels niet terugkeren: 'Als de gierzwaluw terugkomt uit Afrika en hij kan niet op zijn vertrouwde stek een nestje bouwen, dan zijn we hem kwijt.'

Hele stad onderzocht

Als je wil verbouwen en een vergunning moet aanvragen, dan kan het maanden duren voordat je uitsluitsel hebt. Er komt dan een heel uitgebreid onderzoek enkel voor dat ene huis. Volgens Paul Ganzevles van de gemeente Apeldoorn is dat niet de handigste manier: 'We weten dan of er beschermde dieren in dat huis zitten, maar niet of ze ook bij de buren voorkomen en hoe het met de populatie gaat.' Dus doet de gemeente Apeldoorn een pilot waarmee de hele stad wordt onderzocht.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Onderzoek op de fiets

Judith Slagt fietst voor haar onderzoek twee of drie keer door de buurt en registreert in een applicatie de waarneming: 'Ik voer in of ik een mus heb zien overvliegen, of dat ik hem in een huis heb zien binnengaan.' Zo wordt duidelijk hoe het met de vleermuis, de gierzwaluw en de mus in heel Apeldoorn gaat. Het onderzoek is wel minder uitgebreid dan bij een normale vergunningsaanvraag.

Ook de woningbouwvereniging betaalt mee aan de pilot, volgens Ganzevles is het voor hen ook veel makkelijker om voor de hele wijk een bouwvergunning aan te vragen: 'Daarnaast laten we bij bijvoorbeeld grootschalige renovaties nestkasten aan de buitenkant van de huizen plaatsen, als we doorgaan met dit project kunnen we ook meten wat het effect is.'

De provincie en de gemeente evalueren over driekwart jaar dit project en de drie andere pilots.