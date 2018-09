Bokser Stanley Koemans wil het waarmaken in Duitsland

De Zelhemse bokser Stanley Koemans wil zichzelf opnieuw in de kijker spelen bij Duitse clubs om voor het tweede seizoen op rij uit te kunnen komen in de Bundesliga, nu zijn voorgaande club Chemnitz niet meer uitkomt op het hoogste niveau.

De eerste mogelijkheid voor een goed resultaat dient zich maandagavond aan, in de vorm van de finale van het NK in de klasse superzwaargewicht.

Kijk hier naar een item over de bokser:

'De voorbereiding loopt super', aldus een zelfverzekerde Stanley Koemans. 'Ik ben fit, ben er klaar voor en ik ga mijn derde titel meenemen.'

De Zelhemse bokser is hersteld van een handblessure. 'In de voorbereiding heb ik helemaal geen klachten gehad. Ik heb er veel vertrouwen in dat hij het goed blijft doen.'

Sportieve revanche

De partij tegen Kilat Hallie betekent een mogelijkheid op sportieve revanche, omdat Koemans het vorige treffen tussen de twee verloor van de Alkmaarder. 'Ik verwacht een partij waarin ik aan de winnende hand ben. En waarin ik toch mijn fysieke overhand op hem zal neerlaten', vertelt Koemans

Nog niets is zeker

Mocht hij zijn titel van Nederlands Kampioen succesvol verdedigen, dan is de kans groter dat hij in beeld komt bij de Duitse Bundesligateams. Voor nu is nog niets zeker voor het komende seizoen.

Koemans: 'Ik moet mijn naam waarmaken de komende tijd. En hopen dat een ander team mij tot zich neemt, dat ik daarvoor in de Bundesliga kan boksen.'

Alles op alles

Dat betekent dat de Zelhemmer, die bokst bij COB in Doetinchem, alles op alles moet blijven zetten. 'Als ik goed presteer de komende wedstrijden, dan word ik gezien door de teammanagers. Als zij mij goed genoeg vinden, dan kan ik aangenomen worden.'