Beuningen bezuinigt: van 90 naar 50 speeltuinen in de gemeente

Eigenlijk zouden er nog meer speelplekken verdwijnen. Buurtbewoners konden er voor kiezen om de speeltuinen zelf te gaan onderhouden, zo werden er diverse stichtingen opgericht. In Weurt gaat een groep van vijf mensen nu twee speelplekken onderhouden. 'De maatregel is vervelend. Daar kun je dan moeilijk over gaan doen, of je besluit om het zelf te gaan doen', zegt de Weurtse Irene Poppelier.

Reeks bezuinigingen

In 2012 voerde de Beuningse gemeenteraad tal van bezuinigingen door. Zo verdwenen er 35 fulltimebanen op het gemeentehuis en werd er beknibbeld op riool- en wegenbeheer. Dit alles vanwege financiële tekorten. Na jaren vol bijeenkomsten en overleg zijn nu dus ook de speeltuinen aan de beurt.

Voor het onderhouden van een speeltuin ontvangen de opgerichte stichtingen 500 euro per jaar. Is er iets kapot in de speeltuin, dan moeten ze dat zelf betalen. Een toestel kost al snel duizenden euro's. Dat die 500 euro een schijntje is, erkent ook de wethouder. 'We hebben aan de voorkant afgesproken dat stichtingen vervanging en reparaties moeten betalen', zegt Piet de Klein (Openbare Ruimte). 'De stichtingen moeten zelf gaan sparen of goede sponsoren vinden.'

Bekijk de reportage, tekst gaat verder onder de video



Wel wat onderhoud

De gemeente betaalt straks enkel nog de groenvoorziening rond de speeltuin en de jaarlijkse controles van speeltoestellen.

Speeltuinen die niet worden overgenomen door bewoners, sluiten dit najaar. Speeltoestellen worden veelal verkocht. In Weurt blijven alle speeltuinen, tot genoegen van de bewoners, open. Twee blijven er van de gemeente en de andere twee zijn van Stichting Ontmoetingsplaatsen Weurt.