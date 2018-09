Opnieuw ouderen slachtoffer van babbeltrucs

ZEVENAAR - Afgelopen week zijn opnieuw ouderen slachtoffer geworden van zogenoemde babbeltrucs aan de deur. Volgens de politie werd er in Zevenaar en Westervoort geld afhandig gemaakt van ouderen, door met een smoesje binnen te komen.

Volgens de politie vond de babbeltruc in Westervoort afgelopen zaterdag plaats aan de Vredenburgstraat. De dader vertelde dat hij van het waterleidingbedrijf was en dat de bewoonster een kraan in de badkamer open moest zetten.

Terwijl de bewoonster de kraan openzette, werd de woning doorzocht en werd er een nog onbekend geldbedrag gestolen. Het slachtoffer is een hoogbejaarde vrouw.

De babbeltruc in Zevenaar was woensdag. De methode was hier hetzelfde en ook daar werd een geldbedrag ontvreemd. En ook hier was het slachtoffer een hoogbejaarde vrouw. Geen van beide vrouwen raakte gewond.

Het signalement van de babbeltruc-verdachte:

- blanke man

- lengte 1.85 - 1.90 meter

- stevig postuur

- donkerblauw T-shirt

- donkere broek

- normaal Nederlands accent

- vermoedelijk ouder dan 40 jaar

Het komt geregeld voor dat ouderen in een babbeltruc trappen. De politie waarschuwt dat mensen bij twijfel iemand niet binnen moeten laten en de organisatie moeten bellen waarvoor deze persoon zich uitgeeft. Blijkt dit niet te kloppen, bel dan de politie op 0900-8844 of bij spoed 112.