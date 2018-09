Zeer zeldzame zilveren maan gevonden op de Veluwe

Bijna uitgestorven

De zilveren maan was vroeger een algemene soort in Nederland, maar is inmiddels bijna uitgestorven in ons land. Er zijn nog maar 15 populaties in Nederland te vinden. Volgens ecoloog Wim Geraedts van natuurorganisatie Geldersch Landschap en Kasteelen is het de eerste keer dat de vlinder op de Veluwe wordt gefilmd. Ook de Vlinderstichting noemt het een zeer bijzondere vondst.

Kroon op het werk

25 jaar geleden startte Geldersch Landschap en Kasteelen hier met natuurontwikkeling. De organisatie noemt de aanwezigheid van de zilveren maan een kroon op haar werk. De vlinder dankt zijn naam aan de parelmoerkleurige vlekken op de vleugels. De uitzending van BuitenGewoon over het Wisselse Veen is op 29 september te zien bij TV Gelderland.