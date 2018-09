Velperwaarden op de schop; natuur moet meer de ruimte krijgen

Beeld via Studio Rheden

In het gebied tussen de Beemd en het voormalig River Stone-terrein zijn werknemers sinds kort druk bezig met het uitgraven en verplaatsen van zand. De planning is om rond 15 maart 2019 klaar te zijn met deze herinrichting van de Velperwaarden.

Het doel is om een meer gevarieerde natuur in de uiterwaarden te creëren. Het terrein wordt in zogenoemde terrassen afgegraven (dus telkens met stapjes op een andere hoogte), om de variatie ook bij hoogwater te behouden.

Foto: Martin de Jongh

Meer variatie in flora én fauna

Rutger Munters van Natuurmonumenten: 'Er komt zo ook verschil in de hoeveelheid neergevallen slibdeeltjes, en daar zal de plantenrijkdom weer door variëren. Het gebied zal beheerd worden als glanshaverhooiland, een type grasland dat alleen gemaaid wordt en thuishoort in deze uiterwaarden. De vogelrijkdom zal door het beheer en de variatie ook toenemen.'

Foto: Martin de Jongh

'De beek die in het gebied loopt, zal ook natuurvriendelijker worden ingericht. Breder en met meer glooiende oevers. De toplaag van het gebied wordt voor een deel gebruikt voor het aanleggen van nieuwe kades, de rest wordt weggereden. Onder de toplaag zit klei die gebruikt kan worden voor stenen.'

Foto: Martin de Jongh

Veldexcursie

Op vrijdagmiddag 5 oktober is er een veldexcursie voor geïnteresseerden. Er wordt dan meer uitgelegd over het project en de werkzaamheden van de aannemer.

Foto: Martin de Jongh