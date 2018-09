Joris Nieuwenhuis wil vlammen als veldrijder

ZELHEM - Joris Nieuwenhuis start vol ambitie aan het nieuwe veldritseizoen.

De 22-jarige wielrenner uit Zelhem onderging een operatie aan zijn liesslagader. Daar had hij vorig seizoen veel last van. "Ik voel me fysiek heel sterk de laatste tijd. Ik voel het helemaal niet meer. Ik had er vooral in het veld last van, dus dat is nog even afwachten. Maar vorig seizoen liep een beetje in de soep daardoor, die blessure zat vaak in de weg. Ik heb wel een paar mooie dingen laten zien, waardoor ik wel het vertrouwen had dat ik het nog kon."

Nieuwenhuis pakte nog zilver op het WK voor beloften, dat hij in 2017 wist te winnen. Nu gaat hij proberen mee te doen bij de eliterenners en moet hij strijden met toppers als Mathieu van der Poel en Wout Van Aert. "Dat zijn twee hele grote jongens Zij maken het meestal uit met z'n tweeën, maar ik wil meedoen in de top tien."