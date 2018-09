Deel dit artikel:













Arnhemmer probeert in te breken in strandpaviljoen Zandvoort Foto: Pexels

ZANDVOORT - Een Arnhemmer van 55 is zondag aangehouden in Zandvoort. Hij zou daar 's morgens hebben geprobeerd in te breken bij een strandpaviljoen.

Er werd na de melding bij de politie een signalement verspreid. Al gauw kon de Arnhemmer op het Badhuisplein in Zandvoort worden aangehouden. Hij is naar het politiebureau gebracht. De politie heeft onder meer sporen veiliggesteld. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52