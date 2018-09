Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Michael-Dominique Magielse

Barmhartigheid

Luister hier naar het fragment

Het is vandaag feest bij ons in het klooster. Nu zitten wij katholieken niet snel verlegen om een feestje, er is altijd wel een reden om een bepaalde heilige in het zonnetje te zetten, maar vandaag betreft het feest mensen van vlees en bloed, medebroeders.

Een medebroeder met wie ik samen in ons klooster in Huissen woonde doet vandaag zijn plechtige of eeuwige professie. En twee nieuwelingen, verbinden zich na hun noviciaat, dat is een inleidingsjaar in het religieuze leven, met een professie voor drie jaar aan de Domincanenorde, en worden daarmee opgenomen in onze dominicaanse broederschap. Dat is een bijzonder moment, want met een professie beloof je gehoorzaamheid aan God, aan de opvolger van Dominicus, de stichter van onze Orde der Predikers en stel je je leven in dienst van het evangelie, de Kerk en de Dominicanenorde. Dat zijn grote woorden.

Nu kunnen sommige mensen zich misschien wel voorstellen dat je een verbond met elkaar aangaat voor bepaalde tijd, zo’n drie jaar, dat is nog wel te doen. Maar je ‘eeuwig’ verbinden, dat is wel héél lang. Onze maatschappij lijkt er niet meer op ingericht om lange termijn verbanden aan te gaan. Om een voorbeeld te noemen, veel maatschappelijke organisaties en ook kerkelijke instanties die gebruik maken van vrijwilligers worstelen met nieuwe aanwas. Het vrijwilligersbestand dunt uit, en nieuwe vrijwilligers zijn lastig te vinden. Tenzij je vrijwilligers zoekt voor concreet project voor bepaalde tijd, dan zijn zelfs jongeren nog wel te interesseren.

Ook in relaties zie je dat lange termijn verhoudingen, zoals het huwelijk zeldzaam lijken te worden. Meer dan 1-op-de-drie huwelijken strandt, zo is al jaren de tendens (CBS)., gemiddeld na een jaar of vijftien, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Dat zich vandaag een medebroeder voor ‘eeuwig’ aan onze orde wil verbinden lijkt dus tegen de huidige cultuur in te gaan, tegendraads te zijn dus. Hoe hou je het vol?

Aan degene die professie, of geloften afleggen wordt de vraag gesteld: ‘wat verlang je?’ En het antwoord luidt: ‘Gods barmhartigheid, en die van jullie’. Een duurzaam leven in gemeenschap met elkaar is met andere woorden een leven in barmhartigheid. Het woord hart vormt de kern van barmhartigheid. Het leven vanuit je hart, vanuit de plaats waar de liefde, God, zijn plek heeft en waar je naar kan terugkeren als het moeilijk wordt. Leven vanuit barmhartigheid wil ook zeggen dat je over je hart moeten kunnen strijken en de ander met wie leeft kunt vergeven, dat je bewogen wordt door mededogen door mensen die het moeilijk hebben. Barmhartigheid wil ook zeggen dat je jezelf bij gelegenheid kunt wegcijferen omwille van de ander, of dat nu je partner is, je medebroeder of zuster of een volstrekt vreemde.

Toen paus Franciscus net gekozen was tot leider van de katholieke kerk, kondigde hij een jaar van barmhartigheid af. Hij wilde hier – zo interpreteer ik het maar – een lans breken voor het leren omzien naar elkaar, met wie we leven in het klein en in het groot en dat we er daarbij op mogen vertrouwen dat anderen ook naar ons omzien. In dat vertrouwen doen mijn medebroeders vandaag professie. En dat is reden voor een feestje!