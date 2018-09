Deel dit artikel:













Supermarkt baalt; personeelspot geplunderd en pinpas weg

TERBORG - De PLUS supermarkt in Terborg is gedupeerd door de diefstal van bankpassen van de personeelsvereniging (pv) van het bedrijf.

Met de pasjes is na de diefstal gepind. Pas na weken werd de diefstal door het personeel ontdekt en toen bleek er veel geld van de rekeningen van de pv te zijn gehaald. De pasjes lagen in de kast in de kantine van de supermarkt aan het Marktplein in Terborg. Vermoedelijk lagen ook de pincodes erbij. Onbekenden pinden tussen 10 juli en 31 juli meerdere keren met de bankpassen van het supermarktpersoneel. Ze deden dit in Ulft, Terborg, Gaanderen en Groenlo. Kun je de politie helpen deze zaak op te lossen, bel dan 0800-6070 of (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000 of vul het digitale tipformulier van de politie in. Vergeet daarbij het zaaknummer 2018360004 niet. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52