Man steelt tandenborstels en scheermesjes

APELDOORN - Herken je deze man? Hij winkelde in Apeldoorn bij de Trekpleister aan het Mercatorplein. Maar hij betaalde niet.

De diefstal dateert van 31 juli. Omstreeks 14.00 uur komt de man de winkel binnen. Bij Trekpleister zijn op dat moment twee medewerksters bezig. Een van hen staat achter de kassa, de ander is bezig in het magazijn.

De man loopt ongeveer een kwartier later de winkel uit. Hij kijkt bij het verlaten van de zaak de kassamedewerkster aan. De vrouw krijgt een vreemd gevoel en besluit haar collega te roepen. Ze controleren de winkelvoorraad en bekijken de beelden van de beveiligingscamera's.

De dief blijkt een bovengemiddelde belangstelling te hebben voor opzetborstels van elektrische tandenborstels. En ook scheermesjes neemt hij mee. De schade bedraagt enkele honderden euro's.

Het signalement van de man:

ongeveer 40 jaar

normaal postuur

getinte huidskleur

zwart haar

ongeschoren

witte polo, blauwe spijkerbroek.

Kun je de politie helpen deze zaak op te lossen, bel dan 0800-6070 of (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000 of vul het digitale tipformulier van de politie in. Vergeet daarbij het zaaknummer 2018360004 niet.