Dieven bestelen school voor tienduizenden euro's

ERMELO - Twee jongemannen stelen bij een inbraak computermateriaal in Ermelo bij het Groevenbeek College. De schade voor de middelbare school is enkele tienduizenden euro's. Kun jij de politie helpen de zaak op te lossen?

Op maandag 20 augustus ontdekt de school dat er is ingebroken bij het Groevenbeek College. De twee dieven van wie er duidelijke camerabeelden zijn, nemen enkele tientallen iPads mee en een aantal kostbare Macbooks. Dat doen ze op 16 augustus, midden in de schoolvakantie.

Hoe de spullen de school verlaten, wordt niet duidelijk.

De diefstal vindt plaats op zondag 19 augustus, de school wordt dan gebruikt voor kerkdiensten. Na afloop daarvan lukt het niet het alarm volledig in te schakelen. Het gewaarschuwde beveiligingsbedrijf komt er achter dat enkele alarmsensoren zijn afgeplakt.



Kun je de politie helpen deze zaak op te lossen, bel dan 0800-6070 of (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000 of vul het digitale tipformulier van de politie in. Het zaaknummer is 2018375354.