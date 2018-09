Onbekenden tuigen priester van hindoetempel af

WIJCHEN - De politie in Wijchen hoopt op jouw hulp bij een laffe mishandeling van een hindoepriester (65) in Wijchen. Het slachtoffer liep daarbij kneuzingen en een gebroken rib op.

Een en ander doet zich voor op 6 juni als de hindoepriester, in hindoekringen een pandit genoemd, bij aankomst bij de tempel aan de Stationslaan van achteren tegen de grond wordt geschopt. Beveiligingscamera's leggen vast hoe de man, die weerloos op de grond ligt tal van keren wordt geslagen met een knuppel en geschopt. Ook wordt hij tegen het hoofd geschopt.

Het slachtoffer maakt zich zo klein mogelijk. De man schreeuwt om hulp. Door de voortdurende klappen en schoppen raakt hij even buiten bewustzijn.

Nadat de man 112 heeft gebeld, komt hij in het ziekenhuis terecht. Daar constateren artsen onder meer een gebroken rib.

Wie meer weet over deze zaak kan bellen met 0800-6070 of 0800-7000 of het digitale tipformulier van de politie invullen. Vergeet daarbij het zaaknummer 2018248057 niet.